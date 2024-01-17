Чинна угода українця з "вершковими" закінчується у 2025 році. Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін не планує залишатися в Реалі, оскільки хоче отримувати більше ігрового часу.

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Як повідомляє The Athletic, український голкіпер змінив свою думку. Лунін хоче продовжити свій контракт з мадридцями, але досі керівництво клубу не зробило жодного кроку до пролонгації угоди.

Нагадаємо, що Андрій перейшов до Реала у 2018 році з Зорі. Загалом він зіграв за "вершкових" у 28 матчах у всіх турнірах.

У складі мадридців Лунін здобув сім трофеїв, включаючи титул чемпіона Іспанії та Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22.

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