Лунін обрав несподіваний розвиток кар'єри – Реал ігнорує бажання українця
Голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Мадриді.
Чинна угода українця з "вершковими" закінчується у 2025 році. Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін не планує залишатися в Реалі, оскільки хоче отримувати більше ігрового часу.
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Як повідомляє The Athletic, український голкіпер змінив свою думку. Лунін хоче продовжити свій контракт з мадридцями, але досі керівництво клубу не зробило жодного кроку до пролонгації угоди.
Нагадаємо, що Андрій перейшов до Реала у 2018 році з Зорі. Загалом він зіграв за "вершкових" у 28 матчах у всіх турнірах.
У складі мадридців Лунін здобув сім трофеїв, включаючи титул чемпіона Іспанії та Лігу чемпіонів у сезоні 2021/22.
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