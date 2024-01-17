Металіст 1925 оголосив про підписання зіркового вихованця Шахтаря
Півзахисник Владлен Юрченко офіційно приєднався до Металіста 1925.
Металіст 1925 підписав контракт із Владленом Юрченком, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лідер Ворскли офіційно покинув полтавський клуб – вихованця Шахтаря сватають у команду екс-тренера Бундесліги
Угода розрахована до кінця 2025 року. Півзахисник приєднався до харківського клубу на правах вільного агента та виступатиме під 80-м номером.
Нагадаємо, Юрченко – вихованець Шахтаря. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Зорю, Десну та Ворсклу. За кордоном виступав за німецький Байєр, данський Вайле та латвійську Ригу. У Ворсклі перебував з літа 2022 року (сумарно провів за команду 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами). Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.
Ярмоленку потрібно робити вибір: прорахунок Луческу загнав Динамо і збірну України у скрутне становище