Металіст 1925 підписав контракт із Владленом Юрченком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лідер Ворскли офіційно покинув полтавський клуб – вихованця Шахтаря сватають у команду екс-тренера Бундесліги

Угода розрахована до кінця 2025 року. Півзахисник приєднався до харківського клубу на правах вільного агента та виступатиме під 80-м номером.

Нагадаємо, Юрченко – вихованець Шахтаря. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Зорю, Десну та Ворсклу. За кордоном виступав за німецький Байєр, данський Вайле та латвійську Ригу. У Ворсклі перебував з літа 2022 року (сумарно провів за команду 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами). Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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