Головні новини футболу 16 грудня: Шахтар дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи, Тернопіль прийме фінал Кубка України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 16 грудня.

Жеребкування Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Шахтар дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи – "гірники" зустрінуться з Бенфікою. "Не найкращий варіант", – Мирон Маркевич назвав умови, за яких чемпіон України пройде португальців. Луїш Каштру оцінив Бенфіку та розповів про сильні сторони майбутнього візаві.

Наші легіонери отримали топ-суперників у першому раунді плей-офф ЛЄ – Соболь з Брюгге зіграє проти Манчестер Юнайтед, а Яремчук, Безус і Пластун у складі Гента поміряються силами з Ромою.

Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Маліновський з Аталантою має шанси, а в Зінченка з Манчестер Сіті пара смерті. Загалом жеребкування подарувало дуже багато цікавих дуелей, гідних півфіналу турніру.

Україна

Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20. Динамо U-19 дізналося суперника у плей-офф Юнацької ліги УЄФА – зустріч з екс-наставником Карпат.

Визначились найкращі тренер та гравець 18-го туру УПЛ. "Це – катастрофа!": відверта оцінка від нашого експерта провалу Динамо та Шахтаря у єврокубках, Карпати – найгірша команда і 11 піжонів. Палоп відмовився очолити львів'ян.

Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення. Назарій Русин може повернутися в київський клуб вже взимку. СК Дніпро-1 попрощався одразу з чотирма гравцями. Сергій Рафаїлов анонсував зимові трансфери Зорі.

Скандал навколо Зозулі

Напередодні навколо Романа Зозулі знову розгорівся "нацистський" скандал в Іспанії. Вболівальники Райо Вальєкано ображали його, через що матч Сегунди довелося перервати. Зозуля розкішно відповів ідіотам, які нецензурно його обзивали. Агент Романа подякував усім за підтримку.

"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування нашого земляка. Посольство України в Іспанії засудило провокацію, Володимир Зеленський також підтримав Романа в цій ситуації. "Зозуля не хотів їхати на матч з Райо": українця очікує історичний вердикт в Іспанії – є лише три варіанти.