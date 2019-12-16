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Каштру оцінив суперника Шахтаря у плей-офф Ліги Європи

17:38 359 Читать на русском
Каштру оцінив суперника Шахтаря у плей-офф Ліги Європи
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від результатів жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

"На цій стадії Ліги Європи всі клуби дуже якісні. Всі сподіваються успішно пройти свій шлях у турнірі.

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Бенфіка дуже сильна, посідає перше місце в чемпіонаті Португалії. Два гравці – Вінісіус і Піцці – в цьому сезоні забили в сумі 23 голи. Але команда також сильна саме колективом, своєю однорідністю. Це дуже збалансована команда з відпрацьованими оборонними і атакуючими аспектами, дуже добре згуртована Бруну Лаге (тренер Бенфіки – прим.). З цим суперником завжди складно.

Ми повинні досягти хорошого результату в першій зустрічі, щоб підійти до матчу-відповіді якомога оптимістичніше", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Шахтар у Харкові прийме Бенфіку 20 лютого, матч-відповідь відбудеться 27 лютого.

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Ліга Європи Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка
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