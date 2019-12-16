"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда

"Футбол 24" обговорює суперника Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи із колишнім наставником Металіста, Дніпра та збірної України Мироном Маркевичем.

– Отож, Мироне Богдановичу, Бенфіка. Ваші перші враження?

– Не найкращий варіант, чесно скажу. У них триватиме чемпіонат, тож вони будуть у тонусі. Вилетіли з Ліги чемпіонів, тому зрозуміло, що всі сили кинуть на Лігу Європи. До того ж, у Португалії завжди важко грати. Я це колись відчув на собі. Складно щось зараз говорити, бо невідомо, яким буде Шахтар.

– Очікуєте кадрових змін?

– Не знаю, як щодо підсилення, але головне – щоб ніхто не пішов, щоб всі залишилися. Як буде – побачимо. Ще раз кажу: Бенфіка – не найкращий варіант.

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– В останньому турі Бенфіка розтрощила вмотивований Зеніт – 3:0. Наскільки доречне порівняння російського клубу із Шахтарем, і чи дає цей факт усвідомлення сили Бенфіки?

– Зеніт, я вважаю, – це не команда. Там є серйозні гроші, є хороші футболісти, але вони програють всім.

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У чемпіонаті Росії щось там "козиряють", а у Європі – просто ніякі. Порівнювати нема що. Бюджет Зеніта разів у два-три більший, ніж у Бенфіки, але там немає характеру. Шахтар – інша справа.

– Перший матч "гірники" проведуть на власному полі. Це – ще один мінус?

– Так, це теж не кращий варіант. Побачимо. Найголовніше: у якому стані перебуватиме Шахтар і чи відбудуться кадрові зміни. Потрібне підсилення, тому що командна гра в обороні – дуже слабенька. Головний тренер повинен над цим попрацювати. Вже не перший рік Шахтар пропускає по 20-25 м’ячів. Це смішно…

– Вже стало традицією, коли ми з вами робимо прогноз. Отож, чи пройде Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи?

– Мусить пройти, інакше Україна залишиться взагалі без жодної команди. Рейтинг щороку падає, так не можна. Я бажаю Шахтарю тільки успіху.

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Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи