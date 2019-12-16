Рафаїлов анонсував зимові трансфери Зорі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов запевнив, що луганці мають намір підсилитись під час зимового трансферного вікна.

"Ми провели попередні переговори. Погоджено, що приїде на перегляд три людини. Плюс, можливо ще з двома ми підпишемо контракти. Протягом певного періоду часу за ними спостерігали наші тренери.

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Селекціонерам довелося подивитися і проаналізувати кілька десятків гравців, яких нам рекомендували, або ж ми самі дивилися на ті позиції, які нам необхідні. Це невідомі, досить молоді футболісти. Так, вони виділяються в тих чемпіонатах, де грають. Багато з них – перспективні збірники своїх країн", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів УПЛ Зоря перебуває на 3-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 34 очки.

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