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"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування українця

12:00 2037 Читать на русском
"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування українця
Фанати Райо Вальєкано перейшли межу / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Матч 20 туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете перетворився на мегаскандал із політичним забарвленням. "Футбол 24" зібрав першу реакцію блогосфери на брутальне цькування Романа Зозулі.

Нагадаємо: у першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Roman Zozulia puto nazi" ("Зозуля – й****** нацист). Арбітр Хосе Лопес двічі призупиняв гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати матч. Зозуля вже отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка. Насправді, із Романом солідаризувалися значно більше відомих персон. Про це – у нашому огляді.

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Євген Левченко, екс-хавбек збірної України, експерт ТК Футбол: "Ми не можемо терпіти такі речі, які трапилися із Зозулею в грі. Ганьба тим фанатам Райо Вальєкано, які використовують образливі слова проти гравця".

Редактор Новинарні Дмитро Лиховій описав нестерпну атмосферу першого тайму і побажав ненависникам Зозулі: "Гуд найт, лефт сайд. Горіть у пеклі, раби Москви!".

Один із лідерів фан-руху Дніпра Євген Переверзєв (він же – Юджин):

Відомий спортивний журналіст Євген Зінченко виділяє головні чесноти Зозулі: "Професіонал, лідер і патріот".

Головний редактор проекту Ісландія Сергій Грішин – вичерпно лаконічний.

Коментатор MEGOGO, автор Футбол 24 Вадим Скічко захоплюється єдністю Зозулі та Альбасете.

А ще акцентує увагу аудиторії на важливій проблемі: чим образи Зозулі кращі / гірші за прояви расизму.

Вишуканий тролінг до кривдників українця застосував наш тенісист Сергій Стаховський: "Не дивно, що Каталонія прагне незалежності. Я б також не хотів жити в одній країні з фанатами Райо Вальєкано". Не в брову, а в око!

Не злякався ймовірних неприємностей оборонець Леганеса Василь Кравець. Львів'янин відверто назвав речі своїми іменами: "Сучі ультрас Райо".

Трохи народної творчості. Сатира від Алана Чумака (не того, про якого ви могли подумати).

У Райо полюбляють згадувати про Степана Бандеру...

За традицією – брутальний гумор від Брутального футболу.

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"Вони мене ображають, бо я приймаю душ і вмію читати": Зозуля прокоментував "нацистський скандал"

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Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
09:01
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Теги
Альбасете Альбасете Райо Вальєкано Райо Вальєкано Роман Зозуля Роман Зозуля Зозуля скандал Райо Вальєкано Головне Іспанія Олег Бабій Вадим Скічко ультрас Євген Левченко Сергій Стаховський Статті Василь Кравець Василь Кравець
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