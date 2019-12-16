"Думають, що Зозуля стрижеться під Бандеру" і "Горіть у пеклі, раби Москви": соцмережі лютують через цькування українця

Матч 20 туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете перетворився на мегаскандал із політичним забарвленням. "Футбол 24" зібрав першу реакцію блогосфери на брутальне цькування Романа Зозулі.

Нагадаємо: у першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Roman Zozulia puto nazi" ("Зозуля – й****** нацист). Арбітр Хосе Лопес двічі призупиняв гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати матч. Зозуля вже отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка і президента УАФ Андрія Павелка. Насправді, із Романом солідаризувалися значно більше відомих персон. Про це – у нашому огляді.

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Євген Левченко, екс-хавбек збірної України, експерт ТК Футбол: "Ми не можемо терпіти такі речі, які трапилися із Зозулею в грі. Ганьба тим фанатам Райо Вальєкано, які використовують образливі слова проти гравця".

Редактор Новинарні Дмитро Лиховій описав нестерпну атмосферу першого тайму і побажав ненависникам Зозулі: "Гуд найт, лефт сайд. Горіть у пеклі, раби Москви!".

Один із лідерів фан-руху Дніпра Євген Переверзєв (він же – Юджин):

Відомий спортивний журналіст Євген Зінченко виділяє головні чесноти Зозулі: "Професіонал, лідер і патріот".

Головний редактор проекту Ісландія Сергій Грішин – вичерпно лаконічний.

Коментатор MEGOGO, автор Футбол 24 Вадим Скічко захоплюється єдністю Зозулі та Альбасете.

А ще акцентує увагу аудиторії на важливій проблемі: чим образи Зозулі кращі / гірші за прояви расизму.

Вишуканий тролінг до кривдників українця застосував наш тенісист Сергій Стаховський: "Не дивно, що Каталонія прагне незалежності. Я б також не хотів жити в одній країні з фанатами Райо Вальєкано". Не в брову, а в око!

Не злякався ймовірних неприємностей оборонець Леганеса Василь Кравець. Львів'янин відверто назвав речі своїми іменами: "Сучі ультрас Райо".

Трохи народної творчості. Сатира від Алана Чумака (не того, про якого ви могли подумати).

У Райо полюбляють згадувати про Степана Бандеру...

За традицією – брутальний гумор від Брутального футболу.

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"Вони мене ображають, бо я приймаю душ і вмію читати": Зозуля прокоментував "нацистський скандал"