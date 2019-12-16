Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця

Нападник Альбасете Роман Зозуля поставив на місце фанатів Райо Вальєкано, які ображали форварда під час поєдинку чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

''Зозуля – йо**ний нацист'': матч Райо Вальєкано – Альбасете зупинили через образи українця – форвард не стримав сліз

Попри жалюгідну поведінку фанатів Райо, український форвард гідно витримав цей тиск. Покидаючи поле у перерві під свист та образливі вигуки, Роман приклав руку до вуха. Українець продемонстрував силу духу та не піддався на провокації.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.

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