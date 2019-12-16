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Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця

09:01 13519 Читать на русском
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
Роман Зозуля (зліва) у матчі Райо Вальєкано – Альбасете / La Liga

Нападник Альбасете Роман Зозуля поставив на місце фанатів Райо Вальєкано, які ображали форварда під час поєдинку чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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Попри жалюгідну поведінку фанатів Райо, український форвард гідно витримав цей тиск. Покидаючи поле у перерві під свист та образливі вигуки, Роман приклав руку до вуха. Українець продемонстрував силу духу та не піддався на провокації.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.

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