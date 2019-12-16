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Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення

10:45 487 Читать на русском
Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення
Динамо чекає підсилення / ФК Динамо

Динамо розпочало роботу на трансферному ринку. Кияни визначили пріоритетні позиції для зимового підсилення.

Динамо у зимове трансферне вікно планує підписати форварда, а також гравця на позицію "десятки". Київський клуб вже розпочав відповідну роботу на трансферному ринку. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

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"Дві позиції, які скаути і агенти дуже активно пропонують Ігорю Суркісу і Олексію Михайличенку – це десятка і нападник. Двох людей шукають у Західній Європі, в районі Бенілюксу, за моїми даними. Робота йде, вже є якесь технічне завдання, щоб шукати футболістів. Швидше за все, буде чистка", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову перерву на другому місці УПЛ. Відставання від Шахтаря складає 14 очок. Також кияни вилетіли з Ліги Європи, завершивши виступи в єврокубках.

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