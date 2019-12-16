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Скандал із Зозулею: Посольство України в Іспанії засудило нову провокацію проти форварда

13:08 296 Читать на русском
Скандал із Зозулею: Посольство України в Іспанії засудило нову провокацію проти форварда
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Поведінка фанатів Райо Вальєкано, які своїми образами на адресу Романа Зозулі перервали матч чемпіонату Іспанії, не залишилася осторонь офіційних представників України.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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"Посольство України в Іспанії рішуче засуджує нову провокацію проти громадянина України Романа Зозулі на стадіоні футбольного клубу Райо Вальєкано. Образи та погрози на адресу Романа Зозулі є абсолютно несправедливими та неприйнятними. Вимагаємо конкретних та переконливих заходів з боку футбольних інституцій Іспанії з метою припинення безпідставних переслідувань Романа Зозулі.

У черговий раз висловлюємо нашу підтримку та солідарність з українським футболістом Романом Зозулею. Слава Україні!" – йдеться на сторінці Посольства України в Іспанії у Facebook.

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Теги
футбольні фанати Зозуля скандал Райо Вальєкано Альбасете Альбасете Українці за кордоном Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля
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