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Визначились найкращі тренер та гравець 18-го туру УПЛ

19:25 138 Читать на русском
Визначились найкращі тренер та гравець 18-го туру УПЛ
Зоря – Шахтар / Фото ФК Шахтар

Перед зимовими канікулами УПЛ оприлюднила імена найкращих в останньому турі турніру.

13’ Абнер Ренан
32’ Микита Татарков
60’ Богдан Сарнавський
73’ Тавареш Альваро
 
Вадим Парамонов 29’
Володимир Лисенко 90+4’
13’ Абнер Ренан
29’ Вадим Парамонов
32’ Микита Татарков
60’ Богдан Сарнавський
73’ Тавареш Альваро
90+4’ Володимир Лисенко

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс визнаний найкращим гравцем 18-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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"Гірники" на виїзді обіграли Зорю (2:1), а Жуніор відзначився голом. У голосуванні форвард випередив двох динамівців – Бущана та Циганкова, а також хавбека Зорі Богдана Лєднєва.

У подібній номінації серед тренерів переміг наставник ФК Львів Єгіше Мелікян. Підопічні вірменського фахівця перемогли Колос (3:2), та покинули зону вильоту (10-те місце, 15 очок).

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Львів - Колос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Львів Львів Єгіше Мелікян Єгіше Мелікян
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