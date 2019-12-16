Русин може повернутися в Динамо вже взимку

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов зізнався, що Динамо має право дострокового повернення Назарія Русина, який виступає за луганців на правах оренди.

"В орендному контракті з Русиним є опція, що після Нового Року він може повернутися в розташування Динамо. У Лєднєва орендний контракт до літа і такої опції немає.

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Що стосується завдання селекціонерів на зиму, то вони такі ж, як і завжди. Пошук гравців на ті позиції, які, на думку тренера, вимагають підсилення. Якщо відбудуться які-небудь зміни, потрібно знайти виконавців такого ж рівня, або кращих", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря орендувала Русина та Лєднєва в Динамо на сезон 2019/20. У складі луганців Назарій забив 7 голів у всіх турнірах, а в активі Богдана 9 забитих м'ячів в УПЛ.

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