Хаві вирішив залишитися головним тренером Барселони і разом зі спортивним директором Деку та президентом "кулес" Жоаном Лапортою активно готуються до нового сезону.

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Як повідомляє El País, керівництво Барселони ще не знає, чи залишиться Жоау Феліш, а Вітор Роке ще не готовий брати на себе ключову роль. Щоб підсилити атаку, "блаугранас" планує підписати Дарвіна Нуньєса з Ліверпуля. Зазначається, що нападника активно рекламував керівництву "кулес" Луїс Суарес у 2019 році.

Нагадаємо, Дарвін Нуньєс приєднався до мерсисайдців влітку 2022 року. Уругваєць відіграв за Ліверпуль у 92 матчах у всіх турнірах. В його активі 33 голи та 17 асистів. Чинна угода Нуньєса з клубом діє до 2028 року.

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