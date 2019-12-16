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Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20

16:14 72 Читать на русском
Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20
Фінал Кубка України 2019/20 пройде в Тернополі

На засіданні Виконкому УАФ було прийняте рішення довірити Тернополю прийняти фінал Кубка України 2019/20.

Виконком УАФ затвердив Тернопіль у статусі господаря фіналу Кубка України. Резервним стадіоном визначена Арена Львів. Про це повідомив голова Тернопільської федерації футболу Тарас Юрик в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Арена вміщує 15 тисяч місць. До матчу на стадіоні повинні усунути деякі недоліки: покращити освітлення, привести до ладу VIP-ложі та приміщення для роботи ЗМІ.

До слова, Тернопіль вперше у своїй історії прийме фінал національного Кубка. Матч запланований на 13 травня 2020 року.

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