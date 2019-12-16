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СК Дніпро-1 попрощався одразу з чотирма гравцями

16:35 1643 Читать на русском
СК Дніпро-1 попрощався одразу з чотирма гравцями
Чотири гравці покидають СК Дніпро-1 / Фото СК Дніпро-1

В таборі новачка УПЛ відбулась кадрова чистка.

Канадський нападаник Араміс Кузін припинив свою співпрацю з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

СК Дніпро-1 може орендувати ще одного гравця Динамо

Також дніпровську команду покинуть три хавбеки – Олександр Кобахідзе, Ігор Загальський та Юрій Романюк. Керівництво клубу подякувало гравцям за роботу та анонсувало, що вони продовжать кар'єру в інших командах.

Після 18-ти турів чемпіонату України СК Дніпро-1 перебуває на 8-й сходинці турінірної таблиці, маючи в активі 18 очок.

Олександрія обіграла СК Дніпро-1 в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями

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