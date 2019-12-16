"Зозуля не хотів їхати на матч з Райо": українця очікує історичний вердикт в Іспанії – є лише три варіанти

Нападник Альбасете Роман Зозуля пережив справжнє пекло у матчі проти Райо Вальєкано. Розібратися у гучному іспанському скандалі "Футбол 24" допоміг журналіст видань El Digital de Albacete та 5maseldescuento Уго Пінья Іньєста.

– Чому, розуміючи можливі наслідки, було вирішено включати Зозулю у заявку на матч з Райо Вальєкано?

– Зозуля відправився на Вальєкас, щоб грати у футбол. Було б нечувано, якби працівник пропустив роботу через схожі мотиви. Футболіст – працівник, і він поїхав виконувати свої обов'язки.

Протягом усього тижня Роман сумнівався – їхати чи ні. У мене була приватна розмова з його представником, і вони реально не хотіли їхати туди. Вони розуміли, що щось станеться. Але це футбол, а Зозуля – працівник. Він поїхав на роботу, захищати емблему клубу, який йому платить з 2017 року.

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– Яке покарання загрожує Райо Вальєкано? Чи буде дограно матч?

– Є три варіанти розвитку подій: продовження поєдинку без змін; продовження поєдинку без глядачів; технічна перемога Альбасете (0:3). Рішення прийме Комітет з проведень змагань при RFEF. Це буде історичне рішення в Іспанії, незважаючи ні на що.

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– Зозуля та його партнери пережили сильне емоційне потрясіння. В перерві вони просили не продовжувати гру. І Райо Вальєкано, і головний арбітр підтримали їх.

– Як оцінює вчинок фанів Райо іспанська преса?

– Іспанські ЗМІ та суспільство, переважно, підтримують Зозулю, його клуб і вчорашнє рішення на Вальєкасі. Звісно, є певні медіа лівого спрямування, які критикують гравця через те, чим він займався в Україні. Іспанія – не расистська країна, як Франція або Італія, тут немає настільки сильної ідеологічної бази проти Романа. Проте, деякі видання знаходять його фото і пости, на яких він нібито підтримує нацистську ідеологію.

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Розмовляв Володимир Лесько