Діти зірок футболу розуміють один одного на полі не гірше, ніж батьки.

Неписане правило про дітей зірок футболу, на яких природа, як правило, відпочиває, не стосується синів Ліонеля Мессі й Луїса Суареса. Колишні гравці Барселони нині виступають за Інтер Маямі, а їхні дітлахи роблять впевнені кроки у грі мільйонів за дитячу команду американського клубу.

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Нещодавно Бенха Суарес і Тьяго Мессі створили гольовий момент, відео з яким швидко розповсюдилось в соціальних мережах і стало вірусним. В епізоді можна побачити, як Бенха робить виважений навіс м’яча на лінію воротарського майданчика, а Тьяго ударом з льоту пробиває по воротах. Цей тандем вже називають дуетом майбутнього.

Ліонель і Луїс, до речі, в свої, відповідно, 36 і 37 років є одними з найрезультативніших в американській лізі. На двох вони цього сезону провели на полі трохи більше 1000 хвилин, але при цьому відзначилися вже 13 разів.

Інтер Маямі після 10 турів набрав 18 очок і лідирує у Східній конференції.

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