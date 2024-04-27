Сини Мессі і Суареса розривають в Інтері Маямі – вірусне відео з "тандемом майбутнього"
Діти зірок футболу розуміють один одного на полі не гірше, ніж батьки.
Неписане правило про дітей зірок футболу, на яких природа, як правило, відпочиває, не стосується синів Ліонеля Мессі й Луїса Суареса. Колишні гравці Барселони нині виступають за Інтер Маямі, а їхні дітлахи роблять впевнені кроки у грі мільйонів за дитячу команду американського клубу.
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Нещодавно Бенха Суарес і Тьяго Мессі створили гольовий момент, відео з яким швидко розповсюдилось в соціальних мережах і стало вірусним. В епізоді можна побачити, як Бенха робить виважений навіс м’яча на лінію воротарського майданчика, а Тьяго ударом з льоту пробиває по воротах. Цей тандем вже називають дуетом майбутнього.
Ліонель і Луїс, до речі, в свої, відповідно, 36 і 37 років є одними з найрезультативніших в американській лізі. На двох вони цього сезону провели на полі трохи більше 1000 хвилин, але при цьому відзначилися вже 13 разів.
Інтер Маямі після 10 турів набрав 18 очок і лідирує у Східній конференції.
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