Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Шахтар отримав суперника

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, відбулося жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ 2019/20. Донецький Шахтар дізнався суперника на першій стадії плей-офф.

На стадії 1/16 ЛЄ Шахтар зіграє проти лісабонської Бенфіки. Нагадаємо, перші матчі плей-офф Ліги Європи 2019/20 відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді – 27 лютого. Донецький клуб, який отримав статус несіяного за підсумками виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів, прийматиме свого суперника вдома у першій зустрічі. Господарем другого поєдинку буде сіяна команда.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар та інші українці отримують суперників – онлайн-трансляція

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20:

Вулверхемптон – Еспаньйол

Спортінг – Істанбул Башакшехір

Хетафе – Аякс

Байєр – Порту

Копенгаген – Селтік

АПОЕЛ – Базель

Клуж – Севілья

Олімпіакос – Арсенал

АЗ – ЛАСК

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Лудогорець – Інтер

Айнтрахт – Зальцбург

Шахтар – Бенфіка

Вольфсбург – Мальме

Рома – Гент

Рейнджерс – Брага.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті