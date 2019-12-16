Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Шахтар отримав суперника

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, відбулося жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ 2019/20. Донецький Шахтар дізнався суперника на першій стадії плей-офф.
На стадії 1/16 ЛЄ Шахтар зіграє проти лісабонської Бенфіки. Нагадаємо, перші матчі плей-офф Ліги Європи 2019/20 відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді – 27 лютого. Донецький клуб, який отримав статус несіяного за підсумками виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів, прийматиме свого суперника вдома у першій зустрічі. Господарем другого поєдинку буде сіяна команда.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар та інші українці отримують суперників – онлайн-трансляція
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20:
Вулверхемптон – Еспаньйол
Спортінг – Істанбул Башакшехір
Хетафе – Аякс
Байєр – Порту
Копенгаген – Селтік
АПОЕЛ – Базель
Клуж – Севілья
Олімпіакос – Арсенал
АЗ – ЛАСК
Брюгге – Манчестер Юнайтед
Лудогорець – Інтер
Айнтрахт – Зальцбург
Шахтар – Бенфіка
Вольфсбург – Мальме
Рома – Гент
Рейнджерс – Брага.
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті