Палоп відмовився очолити Карпати

Відомий колишній іспанський голкіпер Андрес Палоп міг попрацювати в Україні. Фахівець отримував пропозицію стати головним тренером львівських Карпат.

46-річний Андрес Палоп, відомий виступами за Севілью, Валенсію та збірну Іспанії, міг очолити Карпати. Відповідну пропозицію іспанець отримував від колишнього віце-президента "зелено-білих" Олега Смалійчука, інформує Sport.ua з посиланням на програму "Великий футбол".

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Втім, чемпіон Європи-2008 відкинув такий варіант через сімейні обставини. Зауважимо, тренерська кар'єра Палопа поки не надто вражає – він працював лише у нижчолігових Алькояно та Ібіці.

Нагадаємо, Палоп забивав у ворота Шахтаря в матчі Кубка УЄФА 2006/07, а Севілья тоді вибила "гірників" з турніру.

До слова, Карпати провалили осінню частину УПЛ 2019/20. Львів'яни набрали лише 11 очок та посідають останнє місце. Після стартових турів замість Олександра Чижевського команду очолив Роман Санжар, під керівництвом якого Карпати здобули лише одну перемогу та вилетіли з Кубка України.

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