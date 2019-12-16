"Ти – справжній патріот", – Зеленський підтримав Зозулю у конфлікті з фанатами Райо Вальєкано

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нападника Альбасете Романа Зозулі, якого фанати Райо Вальєкано називали нацистом.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна!

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Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну і допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав президент в instagram.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений, через ганебні вигуки фанатів гостей на адресу Романа Зозулі. У поточному сезоні Сегунди український форвард провів 17 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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