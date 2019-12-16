Динамо U-19 дізналося суперника у плей-офф Юнацької ліги УЄФА: результати жеребкування

Динамо U-19 отримало суперника у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20. "Біло-сині" зіграють проти своїх одноклубників із Загреба.

Підопічні Ігоря Костюка протистоятимуть Динамо із Загреба, яке у груповому турнірі посіло друге місце. Цікаво, що команда Йовічевіча випередила донецький Шахтар U-19, який посів останнє місце у квартеті.

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Результати жеребкування раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20:

Дербі Каунті – Борусія Д

Порту – Зальцбург

Сарагоса – Ліон

Динамо Київ – Динамо Загреб

Рейнджерс – Атлетіко

Шериф – Црвена Звезда

Мітьюлланд – Лілль

Ренн – Брюгге.

Протистояння пройдуть 11 та 12 лютого 2020 року і складатимуться з одного матчу. Ігри пройдуть на полях команд, вказаних першими. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які фінішували першими у своїх групах.

Нагадаємо, підопічні Ігоря Костюка раніше пройшли Шкендію U-19 та ПАОК U-19.

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