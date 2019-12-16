toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ДЕСНА - ДИНАМО

Динамо U-19 дізналося суперника у плей-офф Юнацької ліги УЄФА: результати жеребкування

15:27 1165 Читать на русском
Динамо U-19 дізналося суперника у плей-офф Юнацької ліги УЄФА: результати жеребкування
Динамо U-19 / ФК Динамо

Динамо U-19 отримало суперника у раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20. "Біло-сині" зіграють проти своїх одноклубників із Загреба.

Підопічні Ігоря Костюка протистоятимуть Динамо із Загреба, яке у груповому турнірі посіло друге місце. Цікаво, що команда Йовічевіча випередила донецький Шахтар U-19, який посів останнє місце у квартеті.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

Результати жеребкування раунду плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2019/20:

Дербі Каунті – Борусія Д

Порту – Зальцбург

Сарагоса – Ліон

Динамо Київ – Динамо Загреб

Рейнджерс – Атлетіко

Шериф – Црвена Звезда

Мітьюлланд – Лілль

Ренн – Брюгге.

Протистояння пройдуть 11 та 12 лютого 2020 року і складатимуться з одного матчу. Ігри пройдуть на полях команд, вказаних першими. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які фінішували першими у своїх групах.

Нагадаємо, підопічні Ігоря Костюка раніше пройшли Шкендію U-19 та ПАОК U-19.

"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда

blog_ava
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
09:01
30175
Теги
Головне Ліга чемпіонів Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19 жеребкування Динамо U-19 Динамо U-19 Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Юнацька ліга УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20
    Кубок України — 16:1464 Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20
5
год
:
24
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук