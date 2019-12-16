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Агент Зозулі подякував усім за підтримку форварда – фанати обізвали його нацистом, а матч був перерваний

08:20 670 Читать на русском
Агент Зозулі подякував усім за підтримку форварда – фанати обізвали його нацистом, а матч був перерваний
Роман Зозуля з агентом / фото: Facebook Володимира Кузьменка

Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко підтримав нападника Альбасете, який став жертвою нацистських образ фанатів Райо Вальєкано у вчорашньому матчі чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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"На жаль, це сталося знову. Коли Роман Зозуля просто хотів нормалізувати ситуацію і підтримати свою команду, яка вирушала в Мадрид, він знову отримує атаку радикалів Вальєкано. Шкода чути це абсурдне звинувачення.

Нічого не можемо дорікати іншим любителям футболу чи клубу. Ми з Романом хочемо подякувати керівникам і гравцям Альбасете за їхню величезну підтримку, відмінних фанатів, AFE (асоціація професіональних футболістів – прим. "Футбол 24"), пресу, беззастережних прихильників, які були на стадіоні з України... Спасибі всім. Без вас це було б набагато складніше. З вашою підтримкою у нас більше сили і бажання продовжувати цей нелегкий шлях далеко від батьківщини. Зайве говорити більше. Спасибі", – написав Кузьменко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.

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