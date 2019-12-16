toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ДЕСНА - ДИНАМО

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

13:21 8910 Читать на русском
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті
Результати жеребкування 1/8 ЛЧ 2019/20 – 16 грудня 2019

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф ЛЧ 2019/20. Серед інших півзахисники збірної України Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта) отримали суперників.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20

Наполі – Барселона

Тоттенхем – РБ Лейпциг

Ліон – Ювентус

Челсі – Баварія

Атлетіко – Ліверпуль

Аталанта – Валенсія

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Борусія Д – ПСЖ

Команди українців вибили єдиного представника України в ЛЧ – донецький Шахтар вилетів у Лігу Європи. Зінченко з Маліновським не могли зіграти між собою на цій стадії. УЄФА традиційно розводив представників однієї країни, а також клуби, які грали в одній групі. Церемонія пройшла о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію провів "Футбол 24". Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 і 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, українці дізналися суперників

blog_ava
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
09:01
26234
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Головне Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Жеребкування ЛЧ жеребкування Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
8
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук