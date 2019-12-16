Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф ЛЧ 2019/20. Серед інших півзахисники збірної України Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта) отримали суперників.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20

Наполі – Барселона

Тоттенхем – РБ Лейпциг

Ліон – Ювентус

Челсі – Баварія

Атлетіко – Ліверпуль

Аталанта – Валенсія

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Борусія Д – ПСЖ

Команди українців вибили єдиного представника України в ЛЧ – донецький Шахтар вилетів у Лігу Європи. Зінченко з Маліновським не могли зіграти між собою на цій стадії. УЄФА традиційно розводив представників однієї країни, а також клуби, які грали в одній групі. Церемонія пройшла о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію провів "Футбол 24". Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 і 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, українці дізналися суперників