Україна

Динамо розгромно поступилося Інтеру в контрольному матчі. Чемпіони України нічого не змогли протиставити іменитим візаві – відео голів і огляд зустрічі.

Продовжився 4-й тур УПЛ. Зоря не змогла обіграти Минай, Десна дотиснула СК Дніпро-1 і продовжує лідирувати в чемпіонаті, не втративши жодного очка. Натомість Верес і Ворскла в Луцьку переможця не виявили, розписавши драматичну мирову.

У Другій лізі Карпати знову виграли і продовжують йти без втрат у чемпіонаті. Металіст і Кривбас здобули чергові перемоги – всі результати Першої ліги.

Топ-матчі дня

В Англії Манчестер Юнайтед розбив Лідс. Ліверпуль, Лестер і Челсі теж стартували з перемог у новому сезоні Прем'єр-ліги.

Реал розібрався з Алавесом у стартовому турі Ла Ліги. Андрій Лунін просидів поєдинок у запасі.

У Бундеслізі Борусія феєрично перестріляла Айнтрахт і скористалася втратою очок Баварією. Ерлінг Холанд забив двічі та віддав 3 гольові передачі.

Роман Яремчук вражаюче дебютував за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Українець вийшов з перших хвилин, забив гол, віддав асист, заробив червону картку для суперника і став найкращим гравцем матчу. Статистичні портали оцінили новачка "орлів" найвищим балом.

У Франції чинний чемпіон Лілль зазнав ганебного фіаско, а ПСЖ не без проблем розпочав сезон з перемоги. Ліонель Мессі та Серхіо Рамос перебували на трибунах.

Світ

Манчестер Юнайтед офіційно придбав Варана, який перебрався на Олд Траффорд із мадридського Реала. Француз обрав 19 ігровий номер.

Едін Джеко перейшов у Інтер. Цікаво, що екс-форвард Роми вже встиг забити у ворота Динамо, хоча на той момент угода ще не була підписана. Також чемпіони Італії підсилилися Дензелом Дюмфрісом із ПСВ.

Іван Петряк відзначився голом у чемпіонаті Угорщини в дебютному матчі Євгена Макаренка.