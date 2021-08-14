Феєрія Фернандеша та Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Лідс – 5:1
16:52 - Читать на русском
"Червоні дияволи" розпочали сезон з розгрому принципового суперника. До вашої уваги відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Лідс.
завершено
31’ Бруну Фернандеш
52’ Мейсон Грінвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Люк Айлінг 48’
31’ Бруну Фернандеш
48’ Люк Айлінг
52’ Мейсон Грінвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
У першому таймі МЮ забив лише раз, а от по перерві влаштував справжнє побиття. У ворота команди Марсело Б'єлси влетіло 5 м'ячів.
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Матч перетворився в шоу Бруну Фернандеша та Поля Погба. Португалець настріляв 3 голи, а француз відзначився 4 асистами.
Таким чином Манчестер Юнайтед зробив серйозну заявку на боротьбу за високі місця в цьому сезоні. У наступному турі "червоні дияволи" зустрінуться з Саутгемптоном.
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