"Червоні дияволи" розпочали сезон з розгрому принципового суперника. До вашої уваги відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Лідс.

У першому таймі МЮ забив лише раз, а от по перерві влаштував справжнє побиття. У ворота команди Марсело Б'єлси влетіло 5 м'ячів.

Фани МЮ і Лідса влаштували жорстоку бійку в центрі Манчестера

Матч перетворився в шоу Бруну Фернандеша та Поля Погба. Португалець настріляв 3 голи, а француз відзначився 4 асистами.

Таким чином Манчестер Юнайтед зробив серйозну заявку на боротьбу за високі місця в цьому сезоні. У наступному турі "червоні дияволи" зустрінуться з Саутгемптоном.

Манчестер Юнайтед розбомбив Лідс у дербі – Бруну Фернандеш оформив хет-трик, Погба віддав чотири асисти