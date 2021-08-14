Едін Джеко підписав дворічний контракт з Інтером. Угода Дензела Дюмфріса розрахована на 4 сезони, повідомляє офіційний сайт клубу.

Челсі оголосив про підписання Лукаку

35-річний боснієць приєднався до табору "нерадзуррі" на правах вільного агента, хоча його контракт з Ромою був розрахований до літа 2022-го. Інтер ще до офіційного оголошення про трансфер заявив Едіна на спаринг проти київського Динамо (3:0), де форвард зумів відзначитись голом.

Що стосується Дюмфріса, то 25-річний захисник перебрався з ПСВ. Трансфер оборонця збірної Нідерландів, який був капітаном у своєму попередньому клубі, оцінюється в 12,50 млн євро.

Нагадаємо, Інтер потребував гравця на атакувальну позицію після трансферу свого ключового бомбардира Ромелу Лукаку у Челсі.

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