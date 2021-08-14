Рівненський колектив домашні матчі УПЛ проводить у Луцьку на стадіоні Авангард. Туди завітала і Ворскла. Стартову десятихвилинку очного протистояння команди провели у "розвідці". Перший небезпечний момент мали гості – Ібрагім Кане отримав пас з глибини на краю штрафного, але пробив вище воріт.

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До 25 хвилини Верес і Ворскла демонстрували ледь не антифутбол – без швидкостей, ідей, емоцій, гострих пасів тощо. Зрештою, кадр із Артемом Федецьким, який без захоплення спостерігав за матчем, красномовно описує ледь не увесь перший тайм. Можна лишень виділити Руслана Степанюка, який кілька разів флангами намагався вибігати в контратаки, але це завершувалось тільки кутовими. 0:0 до перерви.

Старт другого тайму видався набагато інтенсивнішим. Артем Челядін ефектним соло пробрався у штрафний, але на ньому сфолили. Головний арбітр зустрічі Віталій Романов без вагань вказав на позначку. До м'яча підійшов Олів'є Тілль і забив – Богдан Когут вгадав кут, але парирувати потужний удар не зумів. Нарешті перший гол у зустрічі!

Верес відігрався буквально за кілька миттєвостей – на допомогу прийшов кутовий. Роберт Гегедош подав, а Ігор Солдат чудово зіграв позиційно і головою переправив м'яч у сітку. 1:1! Рівняни, схоже, не планували здаватись і, окрилені рахунком, помчали вперед. Михайло Сергійчук отримав пас із глибини, прорвався у штрафний, прибрав суперника, але на ньому сфолили. Суддя вдруге у зустрічі призначив 11-метровий. Сам Михайло і взявся пробивати. Дарма. Форвард Вереса ударом паненкою влучив у поперечку, після чого першим зіграв на добиванні, але пролунав свисток – все за правилами (гравець, який бив пенальті і влучив у каркас, не може добивати, якщо круглий нікого не торкнувся).

Після цього команди обмінювались моментами, але без особливої гостроти. Окремо варто виділити дебют Адерінсола Есеоли, який з'явився на полі на 87-й хвилині. Втім, ні йому, ні решті гравців не вдалось більше забити, хоча й Богдан Мірошник мав неймовірну нагоду на останніх секундах.

1:1 – Ворскла набрала 8 очок і тимчасово піднялась на четверту сходинку, Верес із двома заліковими балами розташувався дванадцятим.

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