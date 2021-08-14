Динамо – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Динамо у контрольному матчі зустрічалося з міланським Інтером (0:3). Дивіться відео найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.
Товариський матч
Динамо – Інтер – 0:3
Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60
Кияни не зуміли нічого протиставити чемпіону Італії. Вже в дебюті гри Ніколо Барелла завершив розкішну комбінацію "нерадзуррі". До перерви Едін Джеко, який прийшов із Роми, подвоїв рахунок, вразивши порожні ворота. Цікаво, що на момент початку гри 35-річний боснієць ще не підписав контракту з Інтером.
Інтер розтрощив Динамо: трагікомедія помилок, блідий Циганков, тривога перед Лігою чемпіонів посилюється
У другому таймі Динамо так і не зуміло забити бодай гол, зате пропустило втретє. Влучний удар до свого активу записав Стефано Сенсі. 3:0 – впевнена перемога команди Сімоне Індзагі, яка зіграла на дві голови вище за чемпіона України.