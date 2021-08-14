Товариський матч

Динамо – Інтер – 0:3

Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60

Кияни не зуміли нічого протиставити чемпіону Італії. Вже в дебюті гри Ніколо Барелла завершив розкішну комбінацію "нерадзуррі". До перерви Едін Джеко, який прийшов із Роми, подвоїв рахунок, вразивши порожні ворота. Цікаво, що на момент початку гри 35-річний боснієць ще не підписав контракту з Інтером.

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У другому таймі Динамо так і не зуміло забити бодай гол, зате пропустило втретє. Влучний удар до свого активу записав Стефано Сенсі. 3:0 – впевнена перемога команди Сімоне Індзагі, яка зіграла на дві голови вище за чемпіона України.