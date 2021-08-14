Дьормот приймав Фехервар в рамках чемпіонату Угорщини. У матчі взяли участь аж два українці – Іван Петряк і Євген Макаренко.

Чемпіонат Угорщини, 3-й тур

Дьормот – Фехервар – 1:1

Голи: Варга, 62 – Петряк, 30

У стартовому складі Фехервара вийшли одразу два українці – Іван Петряк і Євген Макаренко, який лише цього тижня приєднався до команди. Для останнього це був дебют у новому клубі.

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Вже на 30-й хвилині гості вийшли вперед – результативний постріл до свого активу записав Петряк. Це перший гол українського вінгера в нинішньому чемпіонаті Угорщини. Щоправда, його старання були частково марними, адже у другому таймі Фехервар пропустив. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, а українці Петряк і Макаренко провели на полі весь матч.

До слова, Фехервар і Дьормот йдуть на 8 і 9 сходинках у турнірній таблиці відповідно, в обох колективів по 2 очки.

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