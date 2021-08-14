Ліга 1, 2-й тур

Лілль – Ніцца – 0:4

Голи: Дольберг, 1, 63, Будауї, 5, Гуірі, 45+3 (пен.)

ПСЖ – Страсбур – початок о 22:00

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У минулому сезоні Крістоф Гальтьє сенсаційно з Ліллем завоював золоті медалі турніру і після цього, не менш несподівано, покинув клуб, очоливши Ніццу. Тепер фахівцю вдалось втретє за кілька місяців здивувати фанів.

Скромна Ніцца на виїзді не залишила живого місця від тріумфатора Ліги 1. Господарі посипались з перших хвилини і на перерву йшли з розгромним рахунком 0:3. У другому таймі гра не змінилась гості продовжували знущатись з суперника, забивши ще два м'ячі, але арбітр один гол все ж скасував. Фінальний свисток зафіксував сенсаційні 4:0 на користь команди Гальтьє.

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