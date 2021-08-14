В рамках 1-го туру іспанської Прімери було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 1-й тур

Кадіс – Леванте – 1:1

Голи: Еспіно, 90+7 – Моралес, 39

Мальорка – Бетіс – 1:1

Голи: Оліван, 25 – Хуанмі, 59

Осасуна – Еспаньйол – початок о 23:00

Алавес – Реал Мадрид – початок о 23:00

Кадіс у рідних стінах приймав Леванте. Під завісу першого тайму гості зуміли вирватись уперед – Мелеро віддав на Моралеса, який вразив ворота потужним ударом у праву дев'ятку.

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Увесь другий тайм господарі відчайдушно намагались зрівняти рахунок, але в атаці нічого не виходило, ще й "жаби" постійно нагадували про себе небезпечними контратаками. Однак, вже на останній хвилині додатково часу рахунок зумів зрівняти Еспіно, який на добиванні спрямував м'яч у район лівої дев'ятки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Мальорка у першому поєдинку після повернення в елітний дивізіон зустрічалась із Бетісом. У середині першої половини зустрічі господарям вдалось вийти уперед – Родрігес віддав у штрафний майданчик на Олівана, який точним ударом у лівий нижній кут відкрив рахунок.

Відігратись "зелено-білі" зуміли аж на 59-й – відзначився Хуанмі, який тільки но з'явився на полі. Далі гра продовжилась на рівних, моменти були в обох команд, однак реалізувати їх вони так і не змогли. У підсумку – бойова нічия.

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