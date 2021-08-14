Друга ліга 2021/22, 4 тур

Буковина – Рубікон – 5:1

Голи: Сивка, 7, Палагнюк, 39 (пен), 78, Салбак, 51, 69 – Зоренко, 2

Вікторія – Миколаїв – 1:3

Голи: Шаврін, 1 (пен) – Окатий, 39, Кравченко, 56, 81

Епіцентр – Любомир – 1:0

Гол: Немтінов, 27

Перемога – Кристал – 5:0

Голи: Кіча, 38, 55, Радченко, 45+2, 77, Валєєв, 80

Реал-Фарма – Нікополь – 2:4

Голи: Фабер, 20, Нудний, 76 – Рогулін, 16, Рубчинський, 38, Гора, 81, Тяпкін, 82

Чернігів – Дніпро Черкаси – 2:1

Голи: Литвиненко, 24, Лазаренко, 44 – Біда, 58

Карпати Львів – АФСК Київ – 2:1

Голи: Заставний, 6, Дударенко, 28 – Гарнага, 29

Лівий Берег – Чайка – 4:0

Голи: Петренко, 27 (пен), Меладзе, 38, Акименко, 78, Морозенко, 90+1

ЛНЗ – Діназ – 2:0

Голи: Бобко, 17, Сула, 86

Нива Вінниця – Мункач – 3:1

Голи: Худік, 16, Загорулько, 55, Петрик, 64 – Волков, 85

Полтава – Яруд – 0:0

Суми – Енергія – 3:0

Голи: Ковалевський, 12 (пен), Горбунов, 77, Мілєсін, 90+1

Таврія-Сімферополь – Вовчанськ – 1:0

Голи: Бойко, 26 (пен)

Тростянець – Балкани – 1:2

Голи: Полянський, 75 – Прийомов, 50, Тропанець, 79

Низка поєдинків розпочалися зі швидких забитих м'ячів. Так, Вікторія вже на першій хвилині забила з пенальті у ворота Миколаєва, на що гості відповіли своїм влучним ударом незадовго до свистка на перерву. У другому таймі дубль Кравченка приніс "корабелам" перемогу.

Буковина і Рубікон вже до 7-ї хвилини обмінялися голами – господарі недовго перебували в ролі команди, що програє, а ще до перерви вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті. У другій половині гри буковинці забили ще двічі та оформили розгром – 5:1. По дублю в активі Палагнюка і Салбака.

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Реал-Фарма з Нікополем теж не витрачали час на розвідку і швидко вразили ворота одне одного. Під завісу тайму гості знову вийшли вперед. У другій половині гри перестрілка продовжилася і все завершилося звитягою Нікополя – 4:2.

Чернігів у першому таймі двічі вразив ворота Дніпра з Черкас. Відзначимо гол Лазаренка, який побачив, що кіпер вийшов з воріт, і ефектно закинув йому за комірець метрів з 35-ти. Гості скоротили відставання в другому таймі, але це була їхня єдина радість. 2:1.

Львівські Карпати теж вже в дебюті забили у ворота АФСК Київ, який нещодавно розгромили в Кубку з рахунком 3:0. Вже на 6-й хвилині Заставний головою замкнув навіс Кожанова. На 28-й підопічні Тлумака подвоїли свою перевагу завдяки вдалим діям Дударенка, який скористався непорозумінням захисника та голкіпера. Але тут же львів'яни пропустили. Сілецький невдало зіграв на виході після подачі кутового, за що миттєво був покараний. Тут же рахунок ледь не став рівним – стійка врятувала Карпати після чергового кутового. Зрештою, це був останній гол у поєдинку, хоча моменти були. Львів'яни йдуть без втрат.

В інших поєдинках Перемога декласувала Кристал (5:0), а Лівий Берег знову виграв, розгромивши Чайку. Суми виявилися сильнішими за Енергію, Нива Вінниця – за Мункач. Епіцентр мінімально здолав Любомир, а Таврія – Вовчанськ. Єдиний матч без голів – Полтава з Ярудом так і не забили.

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