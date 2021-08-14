Нападник збірної України феєрично дебютував за Бенфіку в чемпіонаті Португалії.

У поєдинку другого туру Прімейри проти Аруки Яремчук оформив гол та асист ще в першому таймі. Спершу 25-річний українець віддав гольовий пас на Джан-Луку Вальдшмідта, який відкрив рахунок.

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А перед самою перервою Роман забив і сам, у дотик замкнувши подачу з правого флангу. Перший гол форварда збірної України за Бенфіку!

До слова, окрім результативних дій, Яремчук ще й заробив вилучення для кіпера суперників, подарувавши "орлам" чисельну перевагу вже на 8-й хвилині гри.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Роман доклався до забитого м'яча у ворота Спартака. Спершу гол навіть записали на українця, але згодом вказали автором забитого м'яча гравця росіян.

Відео гола Яремчука

Відео асисту Яремчука: