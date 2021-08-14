В рамках 1-го туру Бундесліги було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2021/21, 1-й тур

Армінія – Фрайбург – 0:0

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голи: Ларсен, 37, Адамян, 79, Рюттер, 88, Руді, 90+5

Вольфсбург – Бохум – 1:0

Гол: Вегхорст, 22

Вилучення: Теше, 3 (Бохум)

Нереалізований пенальті: Вегхорст, 5 (Вольфсбург)

Уніон Берлін – Байєр – 1:1

Голи: Авоньї, 7 – Діабі, 12

Штутгарт – Гройтер Фюрт – 5:1

Голи: Ендо, 30, Клемент, 36, Кемпф, 55, 76, Аль Гаддіуі, 62, – Левелінг, 90+3

Борусія Дортмунд – Айнтрахт Фрайбург – початок о 19:30

Суботню ігрову програму у Бундеслізі відкривав поєдинок Армінія – Фрайбург. Загалом, у першій половині зустрічі команди виглядали рівними, хіба що гості дещо гостріше діяли в атаці, але відкрити рахунок так нікому і не вдалось.

Після перерви темп гри не змінився. Кілька замін, зроблених у середині тайму на гру не вплинули, й матч так і завершився із безгольовою нічиєю на табло.

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Аугсбург у рідних стінах приймав Хоффенхайм. Під завісу першого тайму гостям вдалось відкрити рахунок – Крамаріч ювелірно навісив у штрафний майданчик, а Ларсен потужним ударом головою замкнув.

У другому таймі господарі відчайдушно намагались зрівняти рахунок й навіть створили кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх так і не змогли. На 79-й ще один поклав Адамян, а під завісу поєдинку розгромним рахунок зробили Рюттер та Руді. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну поразку Аугсбурга – 0:4.

Новачок Бундесліги Бохум на виїзді зустрічався із Вольфсбургом. Вже на 3-й хвилині гості залишились у меншості – Теше зіграв рукою у штрафному майданчику й рефері покарав його прямою червоною та одинадцятиметровим, який не зумів реалізувати Вегхорст. Однак, Вегхорст зумів реабілітуватись на 22-й, коли з меж карного майданчика потужно вистрілив у лівий нижній кут воріт.

Друга половина зустрічі була менш цікавою. Лише кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не вдалось жодній з команд. У підсумку – мінімальна перемога Вольфсбурга.

Уніон приймав Байєр. Берлінцям вдалось забити швидкий гол – вже на 7-й хвилині зумів відзначитись Авоньї. "Фармацевти" не забарились із відповіддю й на 12-й рахунок зрівняв Діабі. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

Після перерви гра знову вирівнялась. Було безліч гольових моментів, однак реалізувати їх не змогла жодна з команд. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Штутгарт зустрічався із ще одним новачком чемпіонату – Гройтер Фюртом. Ще у першому таймі господарі зуміли оформити собі комфортну перевагу у рахунку – на 30-й їх вивів уперед Ендо, а трохи згодом ще один поклав Клемент.

У другій половині зустрічі шваби завдали супернику остаточного розгрому – дублем відзначився Кемпф, та ще один поклав Аль Гаддіу. Лише у додатковий час гості зуміли забити гол престижу – спрацювала заміна Левелінга.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ