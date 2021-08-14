Матч Зоря – Минай стартував у Запоріжжі на місцевій Славутич Арені о 19:30. Обидві команди набрали по 3 очки та розмістилися в середині таблиці, при цьому Минай має матч у запасі, адже його поєдинок проти Колоса був перенесений. Якщо для команди Василя Кобіна 3 очки у двох поєдинках – хороший старт, то для Зорі 3 пункти після трьох турів стали міні-провалом. Поразку від Динамо ще можна якось зрозуміти, а от невдача з Олександрією стала сенсацією. Відповідно, підопічні Скрипника повинні були реабілітуватися у протистоянні з останньою командою УПЛ 2020/21. Тим більше, що вже у четвер, 19 серпня, луганці зіграють з віденським Рапідом у Лізі Європи.

Верес розписав гольову нічию з Ворсклою – два пенальті, драма Сергійчука й дебют Есеоли

Перший тайм не був багатим на гольові нагоди. Гладкий не дотягнувся до м'яча після прострілу Фаворова, а в одному з епізодів навіть забив, але перед тим Сергій Булеца випустив м'яч за межі поля. Ближче до перерви Минай, який вийшов на поєдинок без Євгена Селезньова в стартовому складі, вирівняв гру і навіть міг забити. Спершу Шевченко врятував після удару Гончара, а Ахмедзаде, добиваючи, не влучив із вбивчої позиції. Ще один момент на свої ворота привіз Кочергін, невдало віддавши на Шевченка, але Білоног вибачив, пробивши повз дальній кут. Зрештою, 0:0 до перерви, хоча моменти команди Кобіна були навіть кращими.

В дебюті другого тайму Минай таки забив. Успіх гостям приніс стандарт – Горін ударом головою вразив дальній кут воріт Микита Шевченка. Але Зоря доволі швидко відігралася. Сайядманеш отримав м'яч у штрафному і відмінно розібрався, вразивши дальній кут. Луганці пішли розвивати успіх і могли забити ще, проте не реалізували свої шанси. Найкращий шанс мав Шахаб, але каркас зіграв за Минай.

На 83-й хвилині Кочергін впав у штрафному Миная, але отримав жовту картку замість пенальті. Невідомо – чи за симуляцію, чи за реакцію на непризначення 11-метрового. 1:1 – Зоря вперше у чемпіонаті зіграла внічию та посідає 8 місце з 4-ма очками. Минай з такою ж кількістю балів на 9-й позиції, але має матч у запасі.