Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Варана на офіційному сайті. Рафаель підписав контракт з англійським клубом до літа 2025-го. Француз обрав 19 номер.

За інформацією головного інсайдера англійського футболу Девіда Орнштейна, МЮ заплатив за Варана 34 мільйони фунтів і зобов'язався виплатити Реалу бонуси.

Нагадаємо, Рафаель виступав за Реал з 2011 року. У минулому сезоні Ла Ліги Варан провів 31 поєдинок, в яких відзначився двома голами.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою