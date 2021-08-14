Десна на домашньому полі здолала СК Дніпро-1 (2:1) у поєдинку 4-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Десна й СК Дніпро-1 ще не зналу смаку поразок у поточному сезоні – команда Рябоконя мала у своєму активі три звитяги, а підопічні Йовічевіча двічі перемагали та раз грали внічию. З перших хвилин обидва колективи показали, що гратимуть на перемогу. Футбол був досить яскравим із великою кількістю боротьби.

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Втім, є й сумний момент. У перші 20 хвилин зустрічі наставники обох команд змушені були робити заміни, адже травмувались Євген Селін у Десни й Микита Кравченко у СК Дніпро-1. Після тимчасових пауз гра відновилась, а градус лише підвищився, адже забила Десна. Владислав Калітвінцев подав на Дениса Безбородька, а той головою вразив ворота суперника. Це вже четвертий гол форварда сіверян за 4 тури.

Одразу по перерві СК Дніпро-1 побіг відігруватись, а емоції з кожною хвилиною наростали. Відтак на 59-й хвилині Франціско Ді Франко заробив другу жовту за грубий фол та залишив дніпрян у меншості. Та це ще був не кінець. За 15 хвилин становище команди Йовічевіча погіршив Олександр Піхальонок, який отримав дві жовтих за розмови протягом кількох секунд.

Неймовірно, але факт – СК Дніпро-1 чи не одразу зрівняв рахунок на табло. Олександр Назаренко через півполя віддав на Довбика, а Артем результативно перекинув Ігора Литовку – четвертий гол нападника за 4 тури.

Та це ще був не кінець божевільного матчу. На 86-й хвилині Десна заробила право на штрафний удар поблизу карного майданчика гостей. Калітвінцев подав на Завійського, а Тарас вивів сіверян вперед вдруге у зустрічі. Дніпряни організували фінальну навалу, але вирвати бодай нічию команді Йовічевіча не вдалось.

2:1 – Десна здобувала четверту поспіль перемогу та з 12-ма заліковими балами очолила турніру таблицю Прем'єр-ліги. СК Дніпро-1 із сімома очками залишився п'ятим.

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