Украина

Динамо разгромно уступило Интеру в контрольном матче. Чемпионы Украины ничего не смогли противопоставить именитым визави – видео голов и обзор встречи.

Продолжился 4-й тур УПЛ. Заря не смогла обыграть Минай, Десна дожала СК Днепр-1 и продолжает лидировать в чемпионате, не потеряв ни одного очка. А вот Верес и Ворскла в Луцке победителя не выявили, расписав драматичную мировую.

Во Второй лиге Карпаты снова выиграли и продолжают идти без потерь в чемпионате. Металлист и Кривбасс одержали очередные победы – все результаты Первой лиги.

Топ-матчи дня

В Англии Манчестер Юнайтед разбил Лидс. Ливерпуль, Лестер и Челси тоже стартовали с побед в новом сезоне Премьер-лиги.

Реал разобрался с Алавесом в стартовом туре Ла Лиги. Андрей Лунин просидел поединок в запасе.

В Бундеслиге Боруссия феерично перестреляла Айнтрахт и воспользовалась потерей очков Баварией. Эрлинг Холанд забил дважды и отдал 3 голевые передачи.

Роман Яремчук впечатляюще дебютировал за Бенфику в чемпионате Португалии. Украинец вышел с первых минут, забил гол, отдал ассист, заработал красную карточку для соперника и стал лучшим игроком матча. Статистические порталы оценили новичка "орлов" высшим баллом.

Во Франции действующий чемпион Лилль потерпел позорное фиаско, а ПСЖ не без проблем начал сезон с победы. Лионель Месси и Серхио Рамос находились на трибунах.

Мир

Манчестер Юнайтед официально приобрел Варана, который перебрался на Олд Траффорд из мадридского Реала. Француз выбрал 19 игровой номер.

Эдин Джеко перешел в Интер. Интересно, что экс-форвард Ромы уже успел забить в ворота Динамо, хотя на тот момент соглашение еще не было подписано. Также чемпионы Италии усилились Дензелом Дюмфрисом из ПСВ.

Иван Петряк отметился голом в чемпионате Венгрии в дебютном матче Евгения Макаренко.