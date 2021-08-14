Перша ліга: Металіст завдяки пенальті дотиснув Олімпік, Кривбас продовжив переможну серію
У суботу, 14 серпня, відбулись чергові матчі 4-го туру Першої ліги. Результати читайте у цій новині на Футбол 24.
Перша ліга 2021/22, 4-й тур
ВПК-Агро – Альянс – 0:3
Голи: Герт, 57, Агапов, 69, Зозуля, 76 (АГ)
Вилучення: Коберідзе, 65 (ВПК-Агро)
Кривбас – Кремінь – 4:1
Голи: Хобленко, 9, 85, Дебелко, 30, Зотько, 54 – Галата, 21
Нива Тернопіль – Гірник-Спорт – 1:0
Гол: Семенина, 4
Олімпік – Металіст – 1:2
Голи: Прядун, 76 – Ріаскос, 22, 82 (пен.)
Вилучення: Рязанцев, 90+3 (Металіст)
Оболонь – Прикарпаття – 3:1
Голи: Слободян, 16, Батальський, 25, Мурза, 90+4 – Барчук, 40
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Альянс в гостях впевнено переграв ВПК-Агро, забивавши лише в другому таймі. Відкрив рахунок у зустрічі Герт, а подвоїв перевагу Агапов шедевральним ударом у дальній кут. Остаточні цифри на табло встановив Зозуля, який відзначився автоголом через необачність свого кіпера.
Новачок турніру Кривбас поки не втрачає очки, цього разу жертвою криворіжців став Кремінь. У ще одному матчі ігрового дня тернопільська Нива мінімально обіграла Гірник-Спорт.
Прагнення Металіста виступати наступного сезону в УПЛ знову підтвердилось. Харків'яни змогли здолати на виїзді донецький Олімпік. Варто відзначити, що вирішальний гол Металіст забив наприкінці зустрічі з пенальті. Героєм зустрічі став новачок Браян Ріаскос, який оформив дубль. А от Рязанцев, який вийшов на 88-й хвилині, примудрився отримати дві жовті та був вилучений.
Оболонь не відпускає далеко лідерів перегонів. Кияни вдома переграли Прикарпаття – 3:1.