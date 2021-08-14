В рамках 1-го туру АПЛ 2021/22 Лідс зазнав ганебної поразки на Олд Траффорд (1:5). Звіт про цей та інші матчі дня в Англії читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 1-й тур

Манчестер Юнайтед – Лідс – 5:1

Голи: Бруну Фернандеш, 30, 54, 60, Грінвуд, 52, Фред, 69 – Айлінг, 48

Бернлі – Брайтон – початок о 17:00

Лестер – Вулверхемптон – початок о 17:00

Уотфорд – Астон Вілла – початок о 17:00

Челсі – Крістал Пелас – початок о 17:00

Евертон – Саутгемптон – початок о 17:00

Норвіч – Ліверпуль – початок о 19:30

Програму дня в Англії відкривало дербі між Манчестер Юнайтед і Лідсом на Олд Траффорд. В перші 30 хвилин команди вели боротьбу на рівних, розмінявшись двома моментами: на 11-й м'яч після вривання Грінвуда та рикошету ледь не перелетів Мельє, а на 13-й Погба вистрілив з меж штрафного у ліву стійку – гості ж відповіли дальнім ударом Кліха у правий кут на 17-й (Де Хеа парирував) та замиканням навісу зі стандарту на 25-й (Бемфорд головою пробив повз ворота). Поступово стало помітно, що "червоні дияволи" краще пресингують на чужій половині й швидше просувають м'яч у атаці.

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Зрештою, на 30-й хвилині ця перевага "дияволів" завершилась взяттям воріт: Мельє помилився при виносі, Ліндельоф спіймав м'яч і віддав пас на Погба, а Поль вирізав блискучу передачу на хід Бруну Фернандешу в штрафний – португалець же вийшов віч-на-віч, прошивши голкіпера. 1:0! За п'ять хвилин Джеймс міг забити другий гол МЮ, отримавши пас від Шоу на лінію карного майданчика, але його удар пролетів повз ближню дев'ятку.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги МЮ, однак вже за дві хвилини після відновлення гри Айлінг зрівняв рахунок дальнім пострілом у лівий верхній кут – 1:1! Втім, цим голом Лідс лишень розбудив звіра. Вже на 52-й хвилині Грінвуд відновив перевагу манкуніанців, прийнявши блискучу передачу від Погба, прорвавшись лівим флангом на край штрафного й пробивши у праву "шістку". Ще за дві хвилини Бруну Фернандеш забив третій гол, накрутивши захисників і Мельє біля воріт і вистріливши низом – м'яч винесли зі стрічки, однак той встиг її перетнути. 3:1!

На цьому МЮ не зупинився. На 60-й хвилині Фернандеш оформив хет-трик, отримавши розрізний пас від Ліндельофа й завдавши удару під поперечку, а на 69-й Фред зробив рахунок непристойним – гольову передачу віддав Погба, який оформив покер із асистів. 5:1. Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. "Дияволи" святкують розгром!

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