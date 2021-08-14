Динамо Київ зустрічається з міланським Інтером у черговому спарингу в рамках підготовки до Ліги чемпіонів. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Інтер – 0:1 (перший тайм)

Голи: Барелла, 13

Динамо: Бущан, Караваєв, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Лєднєв, Жерсон, Циганков, Рамірес

Інтер: Хандановіч, Де Врей, Шкріняр, Бастоні, Дарміан, Перішіч, Брозовіч, Барелла, Сенсі, Чалханоглу, Джеко

Інтер одразу окреслив свою перевагу. На 5-ій хвилині Бущану довелося добряче попрацювати після удару Барелли – витягнув м’яч з-під поперечки. Епізоду передувала помилка українського голкіпера, який віддав невдалу передачу. Подача кутового – і киян пробачає де Врей, не влучивши з кількох метрів. Зрештою, "нерадзуррі" досягнули бажаного на 13-ій хвилині. Красива атака у 5-6 передач в дотик закрутила голови українцям, а Барелла чітко пробив з лінії штрафного у самісінький кутик – 0:1.