Єврокубки

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано. ПСЖ переміг Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ – Мбаппе переломив хід зустрічі та оформив новий рекорд.

Шахтар зіткнувся з серйозними кадровими проблемами напередодні матчу Ліги Європи з Марселем. Французи оголосили заявку з потужним підсиленням.

Маріно Пушіча дав пресконференцію про слабку опозицію, важливість національності і трансферну кампанію. Ріно Гаттузо назвав сильні сторони Шахтаря й підтвердив кризу у своїй команді.

Україна

Ворскла повідомила про трансфер легіонера з досвідом виступів у французькій Лізі 1. Кривбас офіційно підписав гравця екзотичної збірної, який починав грати за Францію.

Шахтар визначив терміни, коли доведеться продати Судакова. Палкін пояснив, чому клуб витрачає мільйони на легіонерів під час війни. Карпати оголосили про перехід двох гравців Шахтаря.

Наші за кордоном

Жирона боїться втратити Довбика і Циганкова – українці на радарі Челсі, Ман Юнайтед і Баварії. Екс-хавбек збірної України офіційно знайшов новий клуб в Європі – останні півроку він фактично був без футболу.

Лунін напередодні провів розкішний матч за Реал. Анчелотті похвалив українця, УЄФА також відсипав комплімент. Андрій повторив рекорди Ліги чемпіонів, які встановили Буффон і Куртуа.