Ігор Харатін нарешті вирвався з полону варшавської Легії і став одноклубником Тараса Качараби у Дунайскій Стреді.

Український півзахисник Легії Ігор Харатін продовжить кар'єру у Дунайскій Стреді, повідомляє офіційний сайт словацького клубу.

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28-річний футболіст підписав з новим клубом контракт до кінця сезону з можливістю пролонгації ще на один рік. Легія погодилась відпустити гравця безкоштовно у статусі вільного агента – контракт був чинним до літа 2024-го.

Нагадаємо, Харатін – вихованець Динамо. В Україні встиг пограти за Металіст та Зорю. Після 2 років у Ференцвароші перебрався у Легію у вересні 2021-го за 900 тисяч євро, однак так і не зміг стати гравцем основи. Щобільше, криза продовжилась настільки, що наш земляк взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише 8 ігор у дублі. У збірній України провів 4 матчі. Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч.

До слова, Дунайска Стреда, яка нині йде у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини шостою, нещодавно вже підписала одного українця – Тараса Качарабу, який грав за празьку Славію.

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