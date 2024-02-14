Сіссоко успішно пройшов перегляд у Ворсклі, після чого підписав повноцінний контракт з полтавським клубом, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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Ворскла не розголошує деталі угоди. За неофіційною інформацією, Самбу Сіссоко отримав контракт на півтора року. Додамо, що до Полтави він перебрався на правах вільного агента, останнім клубом француза був бельгійський Серен.

До слова, Сіссоко футбольну освіту отримав у академії клубу Тур, звідки перебрався до Реймса, за який грав на рівні Ліги 1. Також новачок Ворскли свого часу виступав за збірні Франції різних категорій аж до рівня U-21.

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