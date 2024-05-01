"Чого я найбільше боюся в Байєрі? Є чого боятися. Зокрема, їхної гри і серії позитивних результатів. Я дуже поважаю їхнього тренера. Гравці з Хабі Алонсо довше, ніж я зі своїми. Тому я справді побоююся багатьох речей. Вони непереможні, незважаючи на те, що часто відстають у рахунку. Вони мають завзятість і характер, що є ключовим у кінцівках ігор. Це ще одна річ, яку я в них боюся і поважаю. Ми теж часто забиваємо наприкінці матчів. Наша команда вірить до кінця, у цьому ми схожі.

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Чи може безпрограшна серія Байєра стати для нього тягарем? Я не думаю, що це тягар, я думаю, що це те, від чого можна відштовхуватися. Ми бачили тисячу їхніх ігор, і були команди, які ставили Байєр у скрутне становище, але так і не змогли в нього виграти. Я залишу удачу для тих, хто збирається грати в казино. Вони відмінно грають, у них сильні гравці й один із найкращих тренерів у світі. Але в них також є щось усередині. Не думаю, що непереможність – тягар. Це – гордість і стимул.

Ми прекрасно розуміємо, що Байєр сильніший за нас. Він непереможний, але ми можемо це виправити. У мене є деякі сумніви щодо доступності Лукаку, у нього зараз дуже слабкі ноги. Мені знадобиться ще один день для оцінки. Смоллінг провів повне тренування. Будемо сподіватися, вони обидва зможуть завтра зіграти", – цитує Де Россі Voce Giallorossa.

Матч Рома – Байєр відбудеться в четвер, 2 травня.

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