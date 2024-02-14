Реал Сосьєдад здивував першим таймом

Баски виступали очевидними андердогами у протистоянні, а на полі парижан їм взагалі не давали шансів. Щоправда, підопічні Іманола Альгуасіла ще не знали поразок у ЛЧ – однак команда Луїса Енріке востаннє програвала аж у листопаді, причому у всіх турнірах. Очікувалось, що ПСЖ домінуватиме над "чуррі-урдін".

Втім, Реал Сосьєдад здивував фанатів на "Парк де Пренс". До перерви не було жодних натяків на домінування ПСЖ. Господарі мали тільки непоганий відрізок активності у стартовій 15-хвилинці, організувавши кілька хороших атак без завершення й створивши гольовий момент.

Мбаппе на 6-й хвилині отримав закидання, увірвався на правий край штрафного та пробив у дальній. Реміро парирував. Це було єдине влучання у площину воріт гостей у першом таймі.

Після цього гра вирівнялась, а на окремих частинах тайму баски навіть виглядали цікавіше. Ба більше – дебютну атаку з ударом у матчі провели саме вони, ще на 1-й хвилині. Барренечеа протиснув Маркіньйоса й скинув м'яч під удар Андре Сілві, а той бахнув з півкола (неточно).

На 15-й хвилині гості взагалі могли забивати внаслідок подачі зі стандарту на дальню стійку. Меріно скинув її у воротарський майданчик, де було два гравці Реал Сосьєдаду проти одного Доннарумми – втім, у останню мить Даніло встиг прибігти й вибити сферу (а там ще й офсайд помітили).

На 22-й же хвилині забивати мав Андре Сілва. Кубо розхитав Беральдо на правому краю штрафного та навісив на 11-метрову позначку, звідки замикав портулаць. На щастя для парижан, форвард пробив над поперечкою.

Підопічні Луїса Енріке відповіли закиданням Хакімі під вихід Дембеле віч-на-віч. Француз прошив Реміро, але поцілив у зовнішній бік сітки. І тут знову був офсайд. На жаль для фанатів ПСЖ, цей момент став останнім для столичного гранда у першому таймі – та і на початку другого гостроти бракувало.

Подальша 20-хвилинка виявилась нудною. Згадати у матчі відверто нічого, однак в очі впадала сміливість та впевненість "королівського клубу". Вона могла вилитись у голом на 45-й хвилині – Меріно прийняв м'яч і бахнув метрів з 25-ти з-під Фабіана Руїса. Господарів врятувала поперечина!

В цілому, ПСЖ провалив перший тайм. Показовою була статистика передач на чужій половині поля. Французи мали лишень 83% точності передач і лише 65% точності за межами центрального кола. Це – найнижчий показник ПСЖ у першому таймі за весь роботи з Луїсом Енріке.

Мбаппе і Барколя – геймченджери. Сосьєдад швидко здувся

Наскільки сильним був перший тайм Сосьєдада, настільки ж невиразно баски стартували у другому. Нічого цікавого у атаці вони не створили, але це ще півбіди. Одразу по перерві вони почали пропускати моменти – а ключовою персоною на полі став Мбаппе.

Практично одразу стало помітно, що стримати Кіліана стає все важче, а на 50-й хвилині нападник вже взяв участь у моменті. Щоправда, не дуже гострому, однак перспективному – француз завершував катбек від Хакімі, пробивши низом метрів з 13-ти. Вийшло занадто слабко.

На 55-й же хвилині проявив себе інший виконавець – Барколя. Він підхопив м'яч після втрати Мбаппе перед штрафним, після чого переграв на лівому краю одразу трьох футболістів Сосьєдада. Все завершилось виходом віч-на-віч, але Бредлі задалеко відпустив м'яч.

А ще за дві хвилини рахунок було відкрито! Дембеле подав з кутового, Маркіньйос скинув на дальню стійку, а Мбаппе спокійно розстріляв ворота з метру – без жодного спротиву. 1:0! Таким чином, Кіліан став першим футболістом у історії, якому вдалося забити бодай один гол у 10 розіграшах ЛЧ поспіль.

Забігаючи наберед скажемо, що Реал Сосьєдад нічим не відповів. Підопічні Іманола Альгуасіла намагалися тікати у контратаки, але всі вони зривалися за центральним колом. Що найбільш прикро, "чуррі-урдін" почали допускати дуже помилок під пресингом ПСЖ – одна з таких помилок вилилась у могутній удар Мбаппе з лінії півкола. Нападник цілив у дев'ятку, однак Реміро перевів у поперечку

На 68-й же хвилині Мбаппе наважився виконав рейд по центру, завершивши його дальнім пострілом у праву дев'ять. Цього разу француз перекрутив.

А от у Барколя на 70-й хвилині усе вийшло блискуче. Бредлі прийняв переведення від Фабіана Руїса, переграв на лівому фланзі Траоре та вилетів на нове рандеву з Реміро. Цього разу Алекс до м'яча не встиг – 2:0!

Мбаппе від такого перфомансу колеги завівся ще сильніше, однак це йому навіть заважало. То він у офсайд невеличкий залізе, то виконає чотири фінти проти Траоре, підзатягнувши з передачею чи ударом – хоча потім він все одно виконав небезпечний крос. Тим не менш, його бажання й геній принесли момент на 87-й хвилині.

Мбаппе у центрі поля розвернувся й прокинув м'яч повз двох басків на хід Заїру-Емері. Той розігнав контратаку, віддав пас на Коло-Муані, а Рендел змістився у центр. Далі стався удар з лінії штрафного в ближній кут – трішки неточно!

Іманол Альгуасіл намагався допомогти своїм футболістам, кинувши у бій всіх атакувальних гравців і знімаючи центрбеків. Кубо намагався щось організувати на своєму магічному дриблінгу, але все без толку. Гості так і не організували жодного моменту у відповідь. Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу ПСЖ.