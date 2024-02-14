"Хочу підкреслити, що в нас насправді є дуже хороші молоді гравці: Бондар, Бондаренко, Конопля, Сікан, Різник. Усі вони мають великі перспективи, усі вони досить непогано розвиваються, і вірю, що в майбутньому вони стануть зірками.

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Але можемо сказати, що провідна роль у цій команді належить Судакову, тому що наразі він є ключовим гравцем. Я вже казав, що велика кількість європейських клубів зацікавлені в ньому, і я думаю, що за пів року чи рік він 100-відсотково буде в одному з провідних європейських клубів.

На мою думку, Судаков активно розвивається, прогресує, і видно, як він стає справжнім лідером на полі, враховуючи його молодий вік. І це дуже важливо", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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