Шахтар визначив терміни, коли доведеться продати Судакова: "100% буде в одному з провідних європейських клубів"
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розуміє, що клуб не зможе довго втримувати в команді Георгія Судакова.
"Хочу підкреслити, що в нас насправді є дуже хороші молоді гравці: Бондар, Бондаренко, Конопля, Сікан, Різник. Усі вони мають великі перспективи, усі вони досить непогано розвиваються, і вірю, що в майбутньому вони стануть зірками.
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Але можемо сказати, що провідна роль у цій команді належить Судакову, тому що наразі він є ключовим гравцем. Я вже казав, що велика кількість європейських клубів зацікавлені в ньому, і я думаю, що за пів року чи рік він 100-відсотково буде в одному з провідних європейських клубів.
На мою думку, Судаков активно розвивається, прогресує, і видно, як він стає справжнім лідером на полі, враховуючи його молодий вік. І це дуже важливо", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
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