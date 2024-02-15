Еврокубки

Бавария безвольно проиграла Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – ни одного удара в створ, ужасные фейлы Упамекано. ПСЖ победил Сосьедад в первом матче 1/8 финала ЛЧ – Мбаппе переломил ход встречи и оформил новый рекорд.

Шахтер столкнулся с серьезными кадровыми проблемами накануне матча Лиги Европы с Марселем. Французы объявили заявку с мощным усилением.

Марино Пушич дал пресс-конференцию о слабой оппозиции, важности национальности и трансферной кампании. Рино Гаттузо назвал сильные стороны Шахтера и подтвердил кризис в своей команде.

Украина

Ворскла сообщила о трансфере легионера с опытом выступлений во французской Лиге 1. Кривбасс официально подписал игрока экзотической сборной, который начинал играть за Францию.

Шахтер определил сроки, когда придется продать Судакова. Палкин объяснил, почему клуб тратит миллионы на легионеров во время войны. Карпаты объявили о переходе двух игроков Шахтера.

Наши за границей

Жирона боится потерять Довбыка и Цыганкова – украинцы на радаре Челси, Ман Юнайтед и Баварии. Экс-хавбек сборной Украины официально нашел новый клуб в Европе – последние полгода он фактически был без футбола.

Лунин накануне провел роскошный матч за Реал. Анчелотти похвалил украинца, УЕФА также отсыпал комплимент. Андрей повторил рекорды Лиги чемпионов, которые установили Буффон и Куртуа.