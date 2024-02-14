Лунін отримав комплімент від УЄФА – відео видатних сейвів українця в матчі РБ Лейпциг – Реал
Організатори Ліги чемпіонів відзначили гру голкіперів у перший ігровий день 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Вчора відбулися два матчі першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті обіграв Копенгаген, а Реал мінімально здолав Лейпциг. Втім, за сценарієм, це були дуже різні поєдинки.
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Реал втримав перемогу завдяки феноменальній грі Андрія Луніна, який здійснив аж дев'ять сейвів! Парочка з них потрапила у підбірку найкращих від УЄФА, у відео також включили успішні дії кіпера Копенгагена Каміла Грабари.
"Що за перфоманс від Луніна", – йдеться у повідомленні прес-служби УЄФА.
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