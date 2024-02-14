Баварія в суботу програла надважливий поєдинок Байєру та наблизилася до втрати титулу. Але в Лізі чемпіонів мюнхенці зазвичай легко проходять перші стадії. В 1/8 фіналу ще й пощастило з жеребом – суперником став Лаціо, який в цьому сезоні слабко проводить топ-матчі.

Байєр декласував Баварію у "чемпіонському" матчі – Кейн зник, Мюнхен забув "правило Ахметова" і поплатився

Попри тиск трибун, Баварія хотіла грати з позиції сили. Комбінації на чужій половині, загострення через дриблінг Мусіали, ривки Сане та розрізні передачі Кімміха. Втім, майже нічого не вдавалося. Лаціо виставив організовану оборону та блокував усі банальні спроби зайти у штрафний майданчик. Кейн частіше опускався в центр поля, ніж бив по воротах.

Мюнхенці після втрат вмикали контрпресинг, і це додавало видовища. Баварія не лише створювала тиск на господарів, а й відкривала їм можливості. У Лаціо був простір для контратак. Швидкий Ісаксен постійно пропонував себе попереду, Луїс Альберто розумно розпоряджався м'ячем.

На початку другого тайму Упамекано взявся за улюблену справу – привозити у важливих матчах. Французький захисник поплив і віддав м'яч Луїсу Альберто, а той вивів Ісаксена сам на сам з Нойєром. Мануель впорався, але це був знак, що Томасу Тухелю потрібно щось змінювати. Лаціо підвищив темп – Баварія втратила контроль.

Ні тренер, ні гравці не відреагували. Тухель гнівно розмахував руками біля бровки, а команда мляво розігрувала м'яч у центрі поля. Мазрауї був найгострішим – цим все сказано. Тоді як контри римлян ставали дедалі кращими.

Феліпе Андерсон розігнав атаку, яка призвела до пенальті. Упамекано в паніці грубо заїхав у ногу Ісаксену. Пенальті та вилучення. Іммобіле спокійно переграв Нойєра з 11 метрів.

Лаціо спробував використати більшість і подвоїти перевагу. Однак удар Андерсона заблокували, а з пострілом Педро впорався Нойєр.

Заміни нічого не змінили. Баварія за весь матч не створила жодного гольового моменту, ні разу не влучила у площину воріт. Враження від гри Мюнхена жахливі, особливо в контексті фіаско проти Байєра. Цього разу не було експериментів зі схемою та складом – команда просто провела дуже поганий матч і заслужено програла. Матч-відповідь відбудеться 5 березня.